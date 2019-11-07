تراند اليوم : إعلامية سعودية تصف فنان مصري بوصف مُهين



أشعلت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، الجدل عبر حسابها على موقع التواصل "تويتر"، بتعليقها على الحكم بحبس الفنانة المصرية سيمة الخشاب 3 سنوات بسبب طليقها الفنان أحمد سعد.

وعلقت الإعلامية السعودية على صورة سمية الخشاب التي كتب عليها الحكم بحبسها :« الزواج أهم قرار تتخذه بحياتك. اختر الإنسان ذو الأخلاق العالية والراقية أو الأفضل عدم الزواج».

وأثار المنشور حالة جدل بين متابعيها، الذين اعتبروا ان كلامها موجه إلى الفنان أحمد سعد بأنه لا يتصف بحسن الخلق أو الرقي، مؤكدين على ضرورة حسن الاختيار.





