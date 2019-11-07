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تراند اليوم : قصة الأخ الوحيد لهيثم أحمد زكي الذي لا يعرفه الجمهور .. وظهر بعد وفاته...

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أثارت وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي حالة من الحزن في الأوساط الفنية المصرية .

وكشفت وسائل إعلامية مصرية أن الفنان الراحل كان يتملك أخ غير شقيق من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وفي أعقاب طلاق "هالة" من "أحمد زكي" تزوجت من الخبير السياحي عز الدين بركات وأنجبت منه نجلها "رامي".

ورامي هو الأخ الوحيد - غير الشقيق - للفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي توفي عن عمر يناهز 35 سنة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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