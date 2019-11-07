تراند اليوم : هل هناك شبهة قتل؟.. النيابة تقرر نقل جثمان هيثم أحمد زكي للمشرحة...

بعد أن عاينت الجثمان، قررت النيابة العامة المصرية نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، إلى مشرحة زينهم، وذلك من أجل أخذ عينات منه لتحليلها للوقوف على حقيقة وجود شبهة قتل جنائية من عدمه.
وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النيابة العامة أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لاستخراج تصاريح الدفن.
وقال زكي، في تصريحات محلية، إن النيابة أكدت أن الوفاة الظاهرية طبيعة ولا وجود لأي شبهة جنائية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم الاكتفاء بأخذ عينة فقط.
يذكر أن النيابة العامة أجرت معاينة لجثمان الفنان الراحل للتأكد من احتمالية الشبهة الجنائية في الوفاة.
وكشف مصدر أمني - حسب صحف محلية- أن المعاينة الأولية لمناظرة الجثمان أكدت عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد، مشيرةً إلى أن التقرير الطبي الأولي كشف أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.