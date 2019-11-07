بعد غياب 7 سنوات.. حنان ترك تعود بشروط

بعد أكثر من 7 سنوات من اعتزالها، فاجأت الممثلة المصرية حنان ترك جمهورها بإعلان عودتها، ولكن بطريقة مختلفة بعيدا عن الفن ومجال التمثيل. ونشرت عبر حساباتها في مواقع التواصل منشورا أعلنت فيه ظهورها كل يوم خميس عبر بث مباشر لتلقي أسئلة معجبيها والنقاش معهم.

وطلبت من متابعيها الاشتراك في قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وعلقت: «أرجو من الجميع تحرّي الدقة في ما ينشر مني وعني، إذ إنني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على «إنستغرام»، و«تويتر»، وهذا الحساب على «فيسبوك»، وجار توثيقه». وأضافت: «أنا غير مسؤولة عن أي شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميا». وترددت أنباء خلال الأسابيع الماضية عن عودة ترك إلى التمثيل، فيما كان آخر أعمالها على الشاشة مسلسل «الأخت تريزا» عام 2012.