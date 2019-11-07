بالفيديو: مراسلة الجديد حليمة طبيعة ترفض قبلة زين العمر على الهواء

شارك الفنان زين العمر في سهرة نار على طريق القصر الجمهوري، وأكد دعمه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: “لو منعت من الغناء في كل العالم، لن اتوقف عن الغناء لك، ولقد جئنا اليك بناء لدعوتك: تعالوا الي والدني وقفة عز. وهناك جبل في بعبدا غير الله ما بشيلوا”.
وسألته مراسلة الجديد حليمة طبيعة عمّا إذا علّق انتماءه الحزبي إلى التيار الوطني الحر، فقال: “أنا ليس لدي بطاقة انتماء للتيار، وأنا أنتمي إلى رئيس جمهورية لبنان”، ومع إصرار الزميلة حليمة طبيعة على سؤالها اقترب منها ليقبّلها على جبينها فرفضت الاخيرة وأبعدته وأكملت حديثها معه.
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