بالفيديو: مراسلة الجديد حليمة طبيعة ترفض قبلة زين العمر على الهواء

شارك الفنان زين العمر في سهرة نار على طريق القصر الجمهوري، وأكد دعمه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: “لو منعت من الغناء في كل العالم، لن اتوقف عن الغناء لك، ولقد جئنا اليك بناء لدعوتك: تعالوا الي والدني وقفة عز. وهناك جبل في بعبدا غير الله ما بشيلوا”.

وسألته مراسلة الجديد حليمة طبيعة عمّا إذا علّق انتماءه الحزبي إلى التيار الوطني الحر، فقال: “أنا ليس لدي بطاقة انتماء للتيار، وأنا أنتمي إلى رئيس جمهورية لبنان”، ومع إصرار الزميلة حليمة طبيعة على سؤالها اقترب منها ليقبّلها على جبينها فرفضت الاخيرة وأبعدته وأكملت حديثها معه.