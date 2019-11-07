فيديو : الفنانة ريم البارودي تعلق على أزمة سمية الخشاب واحمد سعد

أكدت الفنانة ريم البارودي أنها لا تهتم بأي شيء يخص الفنان أحمد سعد وسمية الخشاب وأنها لا تتابع أخبارهما. قالت ريم خلال لقاء مع الإمارات نيوز، إنها لا تمتلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوى حسابها على Instagram ولا تتابع أي شيء يكتب عن سعد والخشاب. أضافت أنها لا تهتم بأخبارهما لأن الموضوع منتهي بالنسبة لها وأنها لم تفرح فيما يحدث مع سمية الخشاب وأحمد سعد بعد انفصالهما والمشاكل بينهما قائلة “اللهم لا شماتة”. أكملت أن الأمر مر عليه عامين وقابلت أشخاص آخرون غيروا من حياتها.

يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب عاد اسمهما لتصدر الأخبار من جديد بعد الحكم على “الخشاب” بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية تحريرها شيك دون رصيد له. كان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل الإعلام، بدءًا من اتهامات السرقة للشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة خلال حلقاتهم ببرنامج “شيخ الحارة” خلال شهر رمضان الماضي.