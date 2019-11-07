كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 09:53 صباحاً - نعت الفنانة المصرية ناهد السباعي زميلها الفنان هيثم احمد زكي الذي توفي صباح اليوم الخميس في منزله، آثر هبوط حاد بالدورة الدموية.
ونشرت ناهد السباعي، صورة قديمة لها وللراحل هيثم احمد زكي، وعلقت عليها كاتبة: “ان لله و ان اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا و حاسس اني هموت صغير و انا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي”.
وتابعت ناهد السباعي: “لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و اخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا…لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق”.
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كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي عن الراحل هيثم احمد زكي: “واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيريين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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