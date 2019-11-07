تعرف على آخر ما قاله الفنان المصري هيثم زكي عن نفسه وعن التمثيل

الخميس 7 نوفمبر 2019

أعلن في مصر عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح الخميس.



والفنان هيثم زكي هو الابن الوحيد للنجم الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

تربي هيثم منذ صغره على يد جدته بعد رحيل والديه، ودخل الفن من البوابة الأكبر عندما قدم دور عبدالحليم حافظ في فيلم «حليم» أمام والده.

توالت البطولات هيثم وقدم فيلم «البلياتشو» ثم قدم آخر عمل له في رمضان الماضي وهو «علامة استفهام» شارك في بطولته أمام محمد رجب وقبلها قدم البطولة أمام أمير كرارة في «كلبش» وشارك في بطولة «الكنز» والذي مازال يعرض في السينمات حتى الآن.

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أكد هيثم أحمد زكي في آخر حوار له لـ«المصري اليوم» إن مشاركته في «كلبش» تأتي استكمالا لأعمال ناجحة قدمها من قبل مثل «الجماعة» مع وحيد حامد و«كف القمر» مع خالد يوسف و«دوران شبرا» مع خالد الحجر، وأنه بعد نجاحه في «كلبش2» «مش يبطل تمثيل»

وتابع: «أنا مش ناوي أقف تاني ومش هابعد عن التمثيل، أنا قصرت في حق نفسي كتير ولكن كان غصب عني التقصير لم يكن بإرادتى، مررت بظروف صعبة، وفترة مرض».

وأضاف: «أنا شخص غير اجتماعي وربما يكون أحد أسباب بقائى بعيداً بعد أي خطوة فنية أحققها».

بهذه الكلمات التي قالها الراحل هيثم أحمد زكي والذي غادر الدنيا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، أوقفه الموت عن استكمال حلمه الذي قال إنه لن يتوقف عن تحقيقه مرة أخرى، فالمرض اوقفه في فترة سابقة وها هو الموت يغيبه عن الفن نهائيًا دون رصيد كبير من الفن.

وتوفي اليوم الفنان هيثم أحمد زكي بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يتم تحديد ميعاد حتى الآن لتشيع جنازته طبقُا لتصريح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن السينمائية.