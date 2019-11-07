شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله العاملون بمنطقة سكن الفنان المصري هيثم أحمد زكي لفريق النيابة والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 قالت مصادر إعلامية إن فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، ناظر فجر الخميس، جثمان الفنان المصري هيثم أحمد زكي، للوقوف على أسباب وفاته، بعد العثور على جثمانه داخل الحمام.

ولم تصدر النيابة حتى الآن قرارا بنقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لتشريحه. Advertisements واستمعت النيابة لأقوال العاملين بالكومبوند الذي يقيم فيه هيثم أحمد زكي. وأكدوا أنه خرج فجرًا لإحدى الصيدليات، واشترى دواء لشعوره بضيق نفس وآلام بالمعدة.

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