هشتاج هيثم أحمد زكي يتصدر الترند في تويتر بعد إعلان وفاته

الخميس 7 نوفمبر 2019

توفى الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكى، في الساعات الأولى من صباح الخميس داخل منزله في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.



ووفق تقارير فقد عثرت الشرطة على جثة هيثم زكي في منزله، وتشير الأسباب الأولية إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

والممثل الشاب الراحل هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، من زوجته الراحلة هالة فؤاد، وكان ظهوره الأول مع والده في فيلم عن قصة حياة المطرب عبدالحليم حافظ بعنوان "حليم" عام 2006.

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وكان هيثم استكمل دور والده في الفيلم بعدما توفي إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، ونعت الممثل الشاب على صفحتها على فيسبوك.

وتصدر هشتاج هيثم أحمد زكي الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.