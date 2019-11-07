آل باتشينو يفوز بهذه الجائزة العالمية – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: فاز النجم العالمي آل باتشينو بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم “The Irishman”، وذلك في حفل توزيع جوائز “Hollywood Film Awards” لعام 2019، والذى أقيم بفندق بيفرلى هيلتون في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.
وقد تركزت عدسات المصورين على آل باتشينو، منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح، ليتسلم الجائزة.
وحضر المخرج مارتن سكورسيزي أيضا الحفل، وهو من قدّم الجائزة لإيما تيلينغر كوسكوف، كأفضل منتجة بهوليود، عن عملها في فيلم “The Irishman”.
يُذكر أن الفيلم من بطولة آل باتشينو، روبرت دي نيرو، جولييت لويس، وراي رومانو، وإخراج مارتن سكورسيزي.
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