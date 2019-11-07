آل باتشينو يفوز بهذه الجائزة العالمية – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: فاز النجم العالمي ​آل باتشينو​ بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم “​The Irishman​”، وذلك في حفل توزيع جوائز “​Hollywood Film Awards​” لعام 2019، والذى أقيم بفندق بيفرلى هيلتون في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وقد تركزت عدسات المصورين على آل باتشينو، منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح، ليتسلم الجائزة.

وحضر المخرج ​مارتن سكورسيزي​ أيضا الحفل، وهو من قدّم الجائزة لإيما تيلينغر كوسكوف، كأفضل منتجة بهوليود، عن عملها في فيلم “The Irishman”.

يُذكر أن الفيلم من بطولة آل باتشينو، ​روبرت دي نيرو​، جولييت لويس، وراي رومانو، وإخراج مارتن سكورسيزي.