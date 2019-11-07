ديزني تستعد لإطلاق فيلم Frozen بجزئه الثاني

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت شركة ​ديزني​ البوستر الجديد ل​فيلم Frozen​ بجزئه الثاني الذي من المقرر أن يبدأ عرضه في السينما حول العالم يوم 22 تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر هذا الجزء استكمال لنجاح الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة “Frozen” والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار أميركي، بينما وصلت تكلفته نحو 150 مليون دولار أميركي.

وكان قد حصد الجزء الأول عددًا كبيرا من الجوائز منهت جائزة الأوسكار الأولى، كأفضل فيلم متحرّك وجائزة “Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song”، كما فاز الفيلم بجائزة الغولدن غلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة “البافتا” و”African-American Film” و”American Cinema Editors”.