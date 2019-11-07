ديزني تستعد لإطلاق فيلم Frozen بجزئه الثاني

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متابعة بتجــــــــــرد: طرحت شركة ديزني البوستر الجديد لفيلم Frozen بجزئه الثاني الذي من المقرر أن يبدأ عرضه في السينما حول العالم يوم 22 تشرين الثاني المقبل.
ويعتبر هذا الجزء استكمال لنجاح الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة “Frozen” والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار أميركي، بينما وصلت تكلفته نحو 150 مليون دولار أميركي.
وكان قد حصد الجزء الأول عددًا كبيرا من الجوائز منهت جائزة الأوسكار الأولى، كأفضل فيلم متحرّك وجائزة “Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song”، كما فاز الفيلم بجائزة الغولدن غلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة “البافتا” و”African-American Film” و”American Cinema Editors”.
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