متابعة بتجــــــــــرد: تعاقد النجم المصري ​عمرو يوسف​ على دور البطولة في فيلم رعب جديد بعنوان “​بيت شمس​”. العمل سيناريو وحوار محمود دسوقي وإخراج طارق العريان، وذلك بعد نجاحه في فيلم “ولاد رزق” بجزئيه الأول والثاني والذي حقق أيرادات عالية وصلت إلى 100 مليون جنيه. ويشار الى أن فيلم “ولاد رزق 2” طرح في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى لا يزال، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو يوسف في فيلم رعب جديد.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.