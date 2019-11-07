كلوي كارداشيان: لا أحتاج إلى رجل وأحب حياتي مع ابنتي ترو

متابعة بتجــــــــــرد: انضمت نجمة الواقع كلوي كارداشيان إلى شقيقاتها آل كارداشيان بفتح قلبها بصراحة حول علاقاتها ودور الرجل في حياتها اليوم في برنامج “ذا ريل” the Real التلفزيوني.

وكشفت كلودي كارداشيان “35 عاماً” خططها المستقبلية،وأكدت أن خططها تخلو من وجود رجل في حياتها،ولم يكن تصريحها غريباً،بعد انفصالها عن شريكها السابق لاعب كرة السلة تريستان تومبسون الذي قيل إنه يحاول مصالحتها ،وأهداها سيارة بورش حتى تغفر له خيانته لها،وكانت سبباً في قرارها بالإنفصال عنه.

وأكدت كلوي كارداشيان صراحةً،إنها ليست بحاجة إلى رجل في حياتها،لأنها تحب حياتها مع ابنتها الصغيرة “ترو” ،وليست بحاجة إلى شيء آخر الآن.

واعتبر تصريحها اعترافاً بأنها رغم حبها لتريستان تومبسون والد ابنتها “ترو” ،والتقائهما أحياناً مع ابنتهما،لا تفكر بالعودة إليه حالياً أو في وقت قريب هذا العام.

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وحين تم سؤال كلوي كارداشيان مجدداً عن حياتها العاطفية : حين تصبحين مستعدة عاطفياً لوجود رجل في حياتك ثانيةً،ما هو نوع الرجل المميز الذي تبحثين عنه؟

أجابت: “لا توجد مواصفات محددة للرجل ،أنا لا أعرف فائدة للتسرع في قرار الإرتباط برجل ،أنا لا أفكر الآن بهذا الموضوع ولا يشغل رأسي.

كما أنني لا أشعر بالنقص لعدم وجود رجل قربي،أنا أحب ابنتي ترو،وأعيش حياة رائعة وجميلة معها”. وتضيف بسعادة: “أنا حقاً سعيدة بحياتي الحالية،لا يوجد شخص أتصل به، وأراه”.

ويبدو أن كلوي كارداشيان ستظل أماً وحيدة بدون رجل لفترة لا بأس بها،ولا يقلقها هذا الأمر أو يشكل أي ضغط نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي عليها فهي تكسب الكثير من كل أفراد عائلة آل كارداشيان.