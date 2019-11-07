ناهد السباعي: هيثم أحمد زكي توقع الموت مبكرا

كشفت الفنانة ناهد السباعي مشاعر الخوف من الموت التي أحاطت بالفنان الراحل هيثم أحمد زكى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من فجر الخميس داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة المصرية، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

ونشرت ناهد السباعى، وهي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، صورة تجمعها بهيثم أحمد زكي، على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ناعية وفاته.

وكتبت ناهد السباعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماكنتش مصدقة غير لما رحت عند البيت.. واجع قلبى طول عمرك من وإحنا صغيرين".





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وقالت إن الفنان الراحل كان يعرب لها دائما عن خوفه من الموت وحيدا في المنزل، دون أن يشعر به أحد، وأنه يشعر بأنه سيموت صغيرا. وأضافت أنها كانت ترد عليه حينذاك مداعبة: "إنت بتقول كده عشان رخم ونكدي".

كان هيثم أحمد زكى، نجل الفنان الراحل أحمد زكي، قد توفي فجر الخميس بمنزله عن عمر يناهز 35 عاما.

وبدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني 3 سنوات، قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة".

وشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما، مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل "كلبش 2"، ليكون آخر أعماله في الدراما التلفزيونية، فيما يعد فيلم "الكنز 2" آخر أعماله السينمائية.



