أنغام تشدو بـ24 أغنية في مهرجان الموسيقى العربية

تألقت النجمة المصرية أنغام على مسرح دار الأوبرا المصرية الكبير، الذي رفع لافتة كامل العدد، في الليلة السادسة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ28.

وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، لتعكس قدرة الفنون الجادة على تحقيق مكتسبات تعمل على تطوير وبناء الإنسان والمجتمع.

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ومن خلال نخبة من أعمالها المميزة، اصطحبت أنغام جمهورها في رحلة إلى عالم الأحلام ضمت ٢٤ أغنية هي: عمري معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمني، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك في أيامي، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفني بتكسفني، عرفها بيا، بعت لي نظرة، مبحبش، اكتبلك تعهد -التي طلب منها الحضور إعادتها فاستجابت-، حتة ناقصة، هتمناله الخير، وسيدي وصالك.





قبل الفقرة الغنائية للنجمة أنغام قدم عازف العود إسلام القصبجي فقرة من الموسيقى الخالصة، نالت إعجاب واستحسان الحضور، وضمت عددا من مؤلفاته الخاصة منها ذاكرة حلم، عشق، إلى جانب مختارات من الأعمال الموسيقية الحديثة والمعاصرة.

وشملت الفعاليات أيضا حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية أحيته المطربة ريم كامل وفرقتها روائع النغم، وآخر على مسرح أوبرا دمنهور؛ حيث قدم الفنان محمد الحلو فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، بجانب فقرات غنائية لكل من محمد الخولي، وأمير الرفاعي، وكريم زيدان، وعازف العود وليد سلامة والمطربة السورية وعد البحري.

يذكر أن فعاليات الدورة رقم 28 من عمر المهرجان بدأت، الجمعة، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشارك في هذه الدورة نخبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي مثل عاصي الحلاني، وأصالة، وهاني شاكر، وفؤاد زبادي، ونادية مصطفى.