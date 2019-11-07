رحيل مفاجئ… الفنان الشاب هيثم احمد زكي في ذمة الله

توفي الفنان هيثم أحمد زكي داخل منزله في مدينة بيفرلي هيلز في الشيخ زايد، وذلك بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

تشيع جنازة الفنان الشاب الراحل، من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس الواقع في السابع من تشرين الثاني.

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وكانت خطيبة الفنان، قد اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد، فأبلغت الأمن وانتقل رجال المباحث إلى منزله في مدينة الشيخ زايد. وبعد استئذان النيابة تم فتح باب الشقة حيث تم العثور عليه متوفياً في غرفة نومه.

تم نقل الجثمان الى المستشفى حيث أفادت التقرير المبدئية أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

هيثم أحمد زكي (4 أبريل 1984 – 7 نوفمبر 2019)، ممثل مصري. وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل “دوران شبرا” الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر و في 2018 كان أحد ابطال مسلسل “كلبش 2”.