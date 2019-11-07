لقطات مؤثرة لـ "هيثم أحمد زكي" تظهر إبداعه الفنى بمسلسل "كلبش 3"

هيثم أحمد زكي ، رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، الفنان الشاب توفى إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

قدم هيثم أحمد زكي ، العديد من الأدوار المؤثرة خلال الفترة الماضية، أخرهم شخصية "عاكف أبو العز الجبلاوى" بمسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى .

و أهم اللقطات التى قدمها هيثم أحمد زكى، وأبرزها لقاء عاكف أبو العز مع والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بمسلسل كلبش 3، والذى أوضح صدام عاكف أبو العز مع والده واعترافه بحقيقته كابن غير شرعى وأنه من قتل أمه .

وخلال لقطة أخرى، أوضحت القدرة التمثيلية والابداع والتطور الذى ظهر به هيثم أحمد زكى، عندما أراد أن يصالح والده بعد الصدام الذى حجدث بينهما ودموعه على وفاة الجبلاوى أظهرت ضعفة خلال أحداث المسلسل .

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وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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