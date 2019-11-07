إليسا تبحثُ عن عامل نظافة من ذوي الاحتياجات الخاصة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدةً عبر حسابها على موقع "تويتر"، تضمّنت بحثها عن شاب يعمل في النظافة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة تم إيقافه عن العمل، وقام بتوجيه رسالة مؤثرة عدّها الكثيرون بمثابة "الصرخة" في وجه المسؤولين اللبنانيين.

وقالت إليسا، إن الزبالة التي تحدّث عنها هذا العامل أشرف من الطبقة التي تجلس على كراسيها في إشارة إلى مسؤولي لبنان، مطالبةً متابعيها عبر "تويتر"، بالتواصل معها في حال توصّلوا لهذا الشخص.

وجاء في تغريدة إليسا: "إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأيا طريقة، الزبالة اللي حكي عنها أشرف من هل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل".

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من جانبه، أعلن الإعلامي اللبناني دومينيك، أنه يستطيع مساعدة إليسا في هذا الموضوع، مؤكدًا أنه سيُرسل لها الرقم الخاص بهذا الشاب على الخاص، فقال: "أنا أستطيع إرسال رقمه عبر الخاص".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب لبنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال إنه يعمل في "القمامة" منذ 12 عامًا ومصنّف على أنه عامل نفايات ضمن نطاق بلديتي سن الفيل والدكوانة، موضحًا أنه تم إيقافه عن العمل منذ 6 أشهر.

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وقال العامل في كلماته المؤثرة، إنه توجّه إلى البلدية ووزارة الداخلية وقال لهم: "بدي آكل من زبالة بلدي وما شوف السوري عم ياكل من زبالة بلدي قدامي"، موضحًا أنه يرى السوريين يعملون في القمامة مكانه بشكل يومي وهو لا يقترب منهم كونه موقوفًا عن العمل.

وتتابع الفنانة اللبنانية إليسا، ما تشهده الثورة اللبنانية منذ بدئها في ظل مطالبات اللبنانيين بإسقاط الحكومة والمسؤولين الذين يصفونهم بـ"الفاسدين" في البلاد.

يُذكر أن إليسا أحيت الجمعة الماضية حفلًا على مسرح "أولمبيا" في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت مقطع فيديو في تغريدةٍ لها عبر "تويتر" من الحفل وهي تغني بالفرنسية للنجمة العالمية الراحلة داليدا، معلقةً عليه: "في حب #داليدا".

وأظهرت إليسا عفويتها بشكلٍ كبير على المسرح إذ غنّت ورقصت حافية القدمين، لتطير على المسرح كالفراشة من شدّة سعادتها مع اعتذارها من الجمهور بشأن ذلك، قائلةً في أحد الفيديوهات المنتشرة لها من الحفل: "بعتذر إني عم غنّي من دون شوز"؛ ما دعا البعض إلى وصفها بأنها "سندريلا بيروت".

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