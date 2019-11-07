شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عرض مسرحية "وفاة بائع متجول" على مسرح بيكاديلى بلندن بسبب انهيار سقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى انهيار جزئى لسقف فى مسرح بيكاديلى فى لندن يوم الأربعاء، إلى توقف عرض مسرحية "وفاة بائع متجول" لأرثر ميلر بعد أن تسبب فى قليل من الإصابات الطفيفة وأدى إلى إخراج الجمهور من قاعة العرض.

وجرى استدعاء الشرطة قبل الثامنة مساء مباشرة إلى مسرح وست إند حيث كان الممثل الأمريكى وندل بيرس يؤدى دور ويلى لومان بطل المسرحية التى كتبها ميلر فى عام 1949. وقالت الشرطة في بيان "الجميع أخرجوا من المسرح. عانى عدد قليل من إصابات طفيفة". وقالت فرقة الإطفاء فى لندن إنه جرى إخراج 1100 شخص من المسرح بعد سقوط جزء من السقف. وقال بيرس الذى اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيونى (ذا واير) وفيلم (سيلما) فى عام 2014 لرواد المسرح من خلال رسالة عبر تويتر "أود أن أشكركم جميعا على الإخلاء الآمن. نعتذر ومسرورون لأن أحدا لم يصب بأذى".

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