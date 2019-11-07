شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين عن"ما يطلبه المستمعون": سلطنا الضوء على آكلى حقوق اليتامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها، بعد عرض الحدوتة الأخيرة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، من إخراج أكرم فريد، وتأليف شقيقها عمرو محمود ياسين.

وقالت رانيا لـ"الخليج 365" إن شخصية "فاطمة" التى قدمتها خلال حدوتة "ما يطلبه المستمعون" بمسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، لديها مقومات الشعور بالخطر، وبدا ذلك واضحاً خلال الأحداث، مشيرة إلى أن الحدوتة تناولت قضية آكل حق اليتيم والناس الغلابة ومثل هذه النوعية تكون منبوذة من المجتمع، وهو المقصود الذى كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين.

وأشارت رانيا إلى أن فاطمة سيدة تتمتع بالطيبة وحب الناس، ولكن زوجها شخص غريب الأطوار ويحب المال والتعدى على حقوق الغير، موضحة إلى أن تلك الشخصيات متفشية فى مجتمعاتنا العربية، مشيرة إلى أن الأحداث أوضحت أن فاطمة اصرت على عدم الاستمرار فى الجلوس داخل القصر، لما استشعرته من خطر، وهو ما تعرضت له العائلة .

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"ما يطلبه المستمعون" من المقرر عرضه على شاشة ON E خلال الأيام المقبلة، وهى من إنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى.

الحدوتة الأخيرة من "نصيبى وقسمتك 3" يشارك فى بطولتها كل من رانيا محمود ياسين ، نرمين الفقي، أحمد رفعت، إيهاب فهمي، كريم الحسيني، محمد عادل، ومجموعة من الشباب، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج أكرم فريد.