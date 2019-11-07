عبدالله السدحان نافيا اعتزاله: ما زال في جعبتي الكثير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان السعودي عبدالله السدحان ما تداولته وسائل إعلامية وتواصل اجتماعي بشأن خبر اعتزاله، مؤكدا أنه بخير وما زال لديه الكثير ليقدمه.

وقال الفنان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" "إن سافرنا وأقفل الجوال أُعلِنت وفاتي بسم الله عليّ وعليكم.. وإن نمت وقمت لقيت خبر اعتزالي وأنا ما عندي علم".



وأضاف "الفنان لا يعتزل بدون مسببات صحية.. الحمدلله أنا بخير وفي جعبتي الكثير الجديد إن الله وفق".

وشارك السدحان في بدايته بأعمال كوميدية كثيرة عام 1981، وكوّن ثنائيا سعوديا مع الممثل ناصر القصبي.

بدايته عام 1974 مع محمد العلي، اكتشفه المخرج سعد الفريح ثم أعطاه دورا عام 1977، حيث كان يخرج حفلاً لنادي الهلال وكان السدحان من ضمن الجماهير، فقدم له بطاقة دعوة للتلفزيون، وبدأ بالعمل بالتلفزيون، ومن ثم في مسرح جامعة الملك سعود في الرياض، فمن خلاله بدأت علاقته بالمسرح وكان من طلاب كلية الزراعة.