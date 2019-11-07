هيثم أحمد زكي.. عانى من الوحدة وخالف نصيحة والده وأمنيته لم تتحقق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي الفنان المصري هيثم أحمد زكي إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث تم نقله لمستشفى 6 أكتوبر بجنوب القاهرة ليتبين أنه قد توفي بالفعل.

ويرصد فوشيا أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي فإلى السطور القادمة:

نشأته

هيثم ولد عام 4 أبريل 1984، هو ابن الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد التي توفيت وهو لا يزال في التاسعة من عمره، فقضى طفولته مع والده الذي اكتشف موهبته وشجعه على العمل بالتمثيل ولكن بعد انتهاء دراسته الجامعية.

ظروف مرض والده ووفاته كانا سببًا في مخالفة هيثم تلك النصيحة، حيث بدأ مشواره الفني عام 2006، قبل أن ينتهي من دراسته بالجامعة، ليستكمل دور والده في فيلم "حليم".

أعماله الفنية

قدم أول أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم "البلياتشو" الذي حقق نجاحًا مقبولاً، كما شارك في فيلم "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "أستاذ ورئيس قسم"، "كلبش 2". ومسلسل "دوران شبرا".

حياته

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عانى الفنان هيثم أحمد زكي من الوحدة كثيرًا، حيث دائمًا في جميع لقاءاته كان يشير إلى أنه ليس لديه أحد سوى بعض الأصدقاء، خاصة بعد وفاة والده.

وظهر ذلك بشكل واضح خلال حفل خطوبته، ففي يناير عام 2018، احتفل هيثم أحمد زكي بخطبته على فتاة تدعى إنجي سلامة وهي من خارج الوسط الفني.

جاء حفل الخطوبة مقتصرًا على الأهل والأصدقاء فقط، إلا أن مدير التصوير مصطفى فهمي نشر صورة للحفل عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، وظهر هيثم بشكل مختلف، حيث كان حليق الرأس والذقن بالكامل مع الاحتفاظ بالشارب.

وأعلن حينها أنها سمات الشخصية التي كان يؤديها في مسلسل “كلبش 2″ والذي اشاد جميع النقاد به خاصة بلهجته الصعيديه والذي خلع عباءة تقليد والده التي طالما لازمته خلال عمله الفني

آخر أعماله

كان آخر أعماله مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب والفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان إدوارد، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.

أمنيته التي لم تتحقق

في أحد لقاءاته أعلن أنه يتمنى أن يجسد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عمل فني يتناول السيرة الذاتية له تركيزًا على حياة عبد الناصر العائلية بعيدًا عن السياسة.