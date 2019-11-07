هيثم أحمد زكي.. توفي بنفس عمر والدته وهذا ما فعلته خطيبته بعد موته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فوجئ الوسط الفني في مصر بخبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عامًا بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

ولعبت الصدفة دورًا غريبًا في وفاة هيثم أحمد زكي، ربطته بوالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، حيث كانت قد توفيت في نفس العمر 35 عامًا بعد معاناتها مع مرض السرطان، علمًا بأنها من مواليد مارس عام 1985 وتوفيت عام 1993.

ومن جانب آخر، كشفت مصادر لـ"فوشيا" عن تعرض إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل لصدمة جعلتها لا تصدق ما حدث حتى الآن، خاصة أنها رأته وهو متوفي في منزله بعدما أبلغت الشرطة واقتحموا شقته.

وفور إعلان خبر الوفاة في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، أقدمت إنجي على غلق جميع حساباتها الشخصية، للابتعاد عن قراءة كل ما يتعلق بخطيبها الراحل.

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ويعد الفنان الراحل، نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

وكان الفنان الراحل مقل في الظهور الإعلامي وعلى السوشيال ميديا، حيث يعد آخر ظهور له في برنامج تلفزيوني منذ 4 أشهر تقريبًا، تحدث فيه عن الأدوار التي يحلم بتقديمها وعن والده الراحل أحمد زكي.

أما على الصعيد الفني، فكان آخر ظهور للفنان الراحل، في الدراما، خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، أما في السينما فقد كان أحد أبطال فيلم "الكنز"، مع الفنان محمد رمضان.

ومن المقرر أن تعلن نقابة المهن التمثيلية خلال الساعات المقبلة، موعد جنازة وعزاء الفنان الراحل بمجرد انتهاء الإجراءات.