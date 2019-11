كيم كارداشيان تتّجه للتخلّي عن ارتداء الملابس الجريئة لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جمهورها بتصريحها حول جدّيتها في أن تبدأ ارتداء ملابس أقل جرأة من التي كانت ترتديها طوال الفترة الماضية استجابةً لرغبة زوجها المغني كاني ويست.

وقالت كيم كارداشيان في حلقة جديدة من برنامجها Keeping Up with the Kardashians، إنها سترتدي ملابس أقل إثارة بعد أن أصبحت أكبر سنًا حيث تبلغ من العمر 39 عامًا.

وأضافت أن وجهة نظر كاني ويست أصبحت أكثر صرامة كمسيحي متدين، مؤكدةً أن معظم المشاكل بينهما تكمن في طريقة تربية الأطفال، حيث تخلصا من التلفزيون في غرف الأطفال وقاما بإزالة المكياج من غرفة نورث التي تبلغ من العمر 6 أعوام.

وخلال الحلقة الُمذاعة، أخبر ويست زوجته أن مظهرها المثير "يؤذيه" في الوقت الذي يعمل على إنتاج أيقونته الدينية الموسيقية "يسوع هو الملك"، حيث يستغل جانبه الروحي في تأليف ألبومه الجديد، وأن إطلالتها الأقل حياءً والمتكرّرة أمام أعين الجمهور، قد يوقف تلك الحمية الروحية التي تجتاحه.

ومن جانبها وافقت كيم كارداشيان على طلب زوجها ولكنها لن تنفذ ذلك على الفور، قائلةً: "أنا أتفق معه بالفعل، لكنني سأكون دائمًا أنا، وأنا أم لأربعة أطفال وسأبلغ من العمر 40 عامًا. إذا متى يحين الوقت لأتوقف؟".

واحتفلت كيم كارداشيان بعيد ميلاد والدتها كريس جينر بطريقة مختلفة، حيث خطّطت لعودة الأسرة بالكامل لمنزل طفولتهم الذي تركوه منذ سنوات كثيرة.

وأخبرت كيم أسرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها استأجرت منزل طفولتهم، الذي يوجد به كل ذكرياتهم القديمة، إضافةً إلى شراء سيارات والديها القديمة لإعداد مفأجاة تأثر بها جميع أفراد الأسرة.

وتلقّت كريس العديد من التهاني بعيد ميلادها من أبنائها، كما شاركوا الكثير من الصور القديمة على "إنستغرام" وقالت كيم: "عيد ميلاد سعيد أمي، اليوم هو يومك، أنتِ أفضل أم في العالم بأسره، في كل يوم يزداد حبي واحترامي لكِ، فأنا لا أعلم كيف تمكنتِ من رعاية 6 أطفال وملايين الأحفاد وجعل الجميع يشعرون بأنهم محبوبون ومميزون، لقد علمتنا أن اللطف يحكم العالم..أحبك كثيرًا".