رحيل الممثل المصري هيثم أحمد زكي عن 35 عامًا









اسماء السيد - القاهرة: توفي الممثل المصري هيثم أحمد زكي في القاهرة عن 35 عامًا بعد هبوط حادة مفاجئ باغته في الدورة الدموية.

غيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين في الجيزة.

"الخليج 365": قال مصدر أمني في مصر إن فريقًا من نيابة جنوب الجيزة يعاين جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله في كمباوند بيفرلي هيلز في الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، عقب تلقيهم إخطارًا رسميًا بوفاته في الساعات الأولى من اليوم، ولم تصدر النيابة قرارها حتى الآن.

كشفت مصادر أمنية أنه تبيّن من خلال الفحص والتحري أن هيثم مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته.

أضافت المصادر لـ"الوطن" أنه عقب دخول القوات باب الشقة من قبل القوات بعد استئذان النيابة بكسر الباب، عثرت على الفنان مُلقى جثة داخل الحمّام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتشريح من عدمه.

تابعت المصادر أنه من خلال استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف تأمين الكومبوند، تبيّن أن الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات داخل الكومباوند، لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

كشفت المصادر أنه لم يظهر طول اليوم، ولم يرد على هاتفه، سواء على اتصالات خالته أو خطيبته، ما دفعهما إلى التوجّه إلى قسم الشرطة، وقامتا بالإبلاغ عن تفاصيل الواقعة.

أضافت المصادر أنه تم العرض واستئذان النيابة العامة التي أمرت بكسر باب الشقة، وتم إخطار نيابة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن أفلامه (البلياتشو) و(كف القمر) و(سكر مر) و(الكنز)، وفي التلفزيون قدم (الصفعة) و(دوران شبرا) و(السبع وصايا) و(أستاذ ورئيس قسم) و(كلبش).

سرعان ما نعاه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

كتبت الممثلة التونسية درة على تويتر "لا أكاد أصدق رحيلك المبكر.. وجع قلب.. الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة.. وتكون في مكان أرحم وأحسن.. ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد".

كما كتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على تويتر "أنا ماكنتش أعرفه شخصيًا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه، وحاسس إن حظه قليل في الدنيا، وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده، حتى في الفن كان بيوجعني أوي إحساسه لما يشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو، وكنت حاسس إنه اتظلم ونجوميته إتأخرت".

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النيابة العامة أمرت بنقل جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم لاستخراج تصاريح الدفن.

قال زكي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن النيابة أكدت أن الوفاة طبيعة وأن لا وجود لأي شبهة جنائية. كما نفى نقيب الممثلين ما أثير عن تشريح الجثمان، وقال: "سيتم الاكتفاء بأخذ عيّنة فقط". وكشف تقرير طبي أولي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.