شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى: هيثم أحمد زكى كان بيقولى خايف أموت لوحدى ومحدش يحس بيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة ناهد السباعى الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من فحر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

ونشرت ناهد السباعى صورة تجمعها به على حسابها الشخصى على "إنستجرام" وعلقت عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون، مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبى طول عمرك من وإحنا صغيرين".

وتابعت: "علطول بتقولى يا نودى أنا خايف أموت لوحدى فى البيت ومحدش يحس بينا، وحاسس إنى هموت صغير، وأنا دايما أرد أقولك إنت بتقول كده عشان رخم ونكدى".

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واختتمت "لو كنت صدقتك كنت فضلت على طول قاعدة معاك يا صاحبى وأخويا وجارى وعشرة عمرى من ساعة م اتولدنا".

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.