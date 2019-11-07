شكرا لقرائتكم خبر عن الشر واضح.. شاهد لوك إيما ستون بفيلمها الجديد Cruella والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة العالمية إيما ستون دورها فى فيلمها الجديد "Cruella" وهو من إنتاج شركة ديزني الشهيرة والعمل عن شخصية "كرولا دي فيل" التى عرفت في فيلم 101Dalmatians الذي حقق نجاحا مذهلا في فترة التسعينيات، وهو واحد من أشهر أعمال ديزني الكلاسيكية.

وكشف القائمون على فيلم "Cruella" عن أن الفيلم تصور أحداثه في إنجلترا، ومن المقرر أن يعرض في 2021، ويشارك إيما ستون بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم وأبرزهم إيما تومسون، ومارك سترونج وإيميلي بيشام ووجويل فري، والفيلم من إخراج كريج جيلسبي.

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ايما ستون (1)



ايما ستون







