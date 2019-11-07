شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بهبوط حاد فى الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الفنان هيثم أحمد زكي داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد. وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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