هذا ما حققه "لما بنتولد" بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: حقق فيلم "لما بنتولد" إيرادات قدرها 386 ألف جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي، وفقا للموزع السينمائي بدور العرض. الفيلم يتنافس مع عدة أفلام بالسينمات، هي "الفيل الأزرق 2"، "إنت إيه"، "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الطيب والشرس واللعوب"، و"إنت حبيبي وبس". وشارك الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان الجونة السينمائي، ويشارك حاليا في الدورة الحالية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس. فيلم "لما بنتولد" بطولة عمرو عابد، أمير عيد، بسنت شوقي، ابتهال الصريطي، سلمى حسن، ومن تأليف نادين شمس، وإخراج تامر عزت.

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