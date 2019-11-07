كارينا كابور تنشر أحدث صور لابنها تيمور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة الهندية كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام"، أحدث صور لابنها الوحيد تيمور. وظهرت كارينا في إحدى الصور رفقة ابنها تيمور، وصورة أخرى لتيمور بمفرده، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يُذكر أن كارينا كابور تزوجت من الفنان الهندي سيف علي خان، وأنجبت منه ابنهما تيمور. وكان آخر أعمال كارينا في السينما فيلم "Veere Di Wedding".

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