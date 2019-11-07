تعرف على موعد جنازة هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تقرر لها ظهر اليوم بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، لينتقل بعدها إلى مدافن الأسرة.

كانت النيابة العامة أمرت بنقل جثمان الفنان الراحل إلى مشرحة زينهم، لاستخراج تصاريح الدفن.

وقال أشرف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النيابة أكدت أن الوفاة طبيعة ولا وجود لاي شبهة جنائية.

وأوضح زكي أنه لن يتم تشريح الجثمان وإنما سيتم الاكتفاء بأخذ عينة فقط.

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يذكر أن النيابة العامة أجرت معاينة لجثمان الفنان الراحل للتأكد من احتمالية الشبهة الجنائية في الوفاة.

وكشف مصدر أمني أن المعاينة الأولية لمناظرة الجثمان أكدت عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد، مشيرةً إلى أن التقرير الطبي الأولي كشف أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​​