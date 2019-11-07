بعد رحيله.. اسم هيثم أحمد زكي يتصدر "تريند" تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الجزار:

تصدر اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قائمة الأخبار المتداولة بموقع "تويتر"، عقب الإعلان عن وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتداول رواد الموقع هاشتاج "وفاة هيثم أحمد زكي"، كذلك هاشتاج "هيثم أحمد زكي مات"،

وتفاعل مستخدمو الموقع مع الهاشتاجين بصورة كبيرة، خاصة أن خبر الوفاة جاء صادمًا لعدد كبير من جمهوره وجمهور والده الراحل النجم أحمد زكي.

يذكر أن النيابة العامة أجرت معاينة لجثمان الفنان الراحل للتأكد من احتمالية الشبهة الجنائية في الوفاة.

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وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، إن المؤشرات المبدئية تؤكد أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، لكن لم يتم حسم ذلك بشكل نهائي حتى الاَن.

وتوجه نقيب الممثلين إلى منزل هيثم أحمد زكي للتواجد إلى جوار الجثمان، ومتابعة التفاصيل الخاصة بإنهاء إجراءات الدفن.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​​