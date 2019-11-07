فيديو نادر يجمع هيثم أحمد زكي بوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل هيثم أحمد زكي في طفولته، عرضته قناة "ماسبيرو زمان" على "يوتيوب"، ضمن حلقة من برنامج "زووم" للإعلامية سلمى الشماع.

ظهر الفنان الراحل في مقطع الفيديو مع والدته وخاله المخرج هشام فؤاد وجده المخرج أحمد فؤاد، الذي قال إنه لا يدرى إن كان الحفيد سيسير في المسار ذاته الذي سارت فيه والدته وجده.

وقالت الفنان الراحلة هالة فؤاد، في الفيديو، إنها ترفض التمثيل بالوراثة، لأن التمثيل موهبة في البداية، مشيرةً إلى أن هيثم يحب العصافير وهو من يربيها.

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ظهر هيثم الطفل في الفيديو خجولاً، رافضًا التجاوب مع الإعلامية سلمى الشماع، ولم يرد على كل الأسئلة التي وجهتها له، بل حافظ على هدوءه وصمته، وهكذا رحل.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​