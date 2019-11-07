تراند اليوم : 6 معلومات عن الفتاة "إنجي" التي اكتشفت وفاة هيثم أحمد زكي .. وهذه علاقتها بالراحل...

في أعقاب وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي ، رددت العديد من الصحف والمواقع اسم "إنجي سلامة" باعتبارها مكتشفة وفاة الراحل.

وتساءل متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية "إنجي" وعن علاقتها بالراحل .

وفيما يلي بعض المعلومات عن "إنجي سلامة":

1. هي خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وكانا يستعدان للزواج

2. تخرجت من جامعة السادس من أكتوبر للعلوم والآداب بمصر

3. تعمل في مجال جديد ومثير للجدل يسمى "العلاج بالطاقة".

4. لديها متابعون بالآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

5. تتحدث عن أمور مثل "التنمية البشرية" وتنشر محاضرات في هذا المجال

6. ليس لها علاقة بالفن من قريب أو من بعيد.

وكانت "إنجي" أبلغت الشرطة عن انقطاع أخبار خطيبها الفنان الراحل الذي كان يعيش وحيدًا في فيلته بضاحية الشيخ زايد بالقاهرة الكبرى ، لتذهب قوة أمنية إلى الفيلا وتقتحمها لتكتشف وفاة الفنان .

