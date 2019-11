تراند اليوم : جملة غريبة كتبها هيثم أحمد زكي قبل وفاته بأيام على "واتساب" .. ونشطاء اعتبروها نبوءة...

مازالت أصداء وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر هذا الخبر المفجع على مسامع الجميع.

وكشف حساب الفنان الراحل على تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن مقولة غريبة كتبها هيثم أحمد زكي قبيل وفاته بأيام.

وغير "زكي" صورته الشخصية إلى صورة كتب عليها جملة : "let your faith bigger than your fear " بمعنى "فتجعل إيمانك أقوى من مخاوفك".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه "زكي" بمثابة نبوءة حول وفاته.

وقضى الفنان الراحل عن عمر يناهز 35 سنة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.