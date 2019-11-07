تراند اليوم : وفاة الفنان "هيثم أحمد زكي" .. وهذه آخر أمنية تمناها قبل موته...

حالة من الحزن سادت الوسط الفني المصري في أعقاب إعلان وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة.

عثرت قوات الشرطة المصرية على جثمان "زكي" بعد اقتحام فيلته بمنطقة "الشيخ زايد" إثر بلاغ من خطيبته تؤكد فيه انقطاع أخباره بشكل كامل ، وتبين وفاته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وفي آخر تصريح فني له ، تمنى الفنان هيثم أحمد زكي أن يؤدي دور "ملاكم" في أحد أعماله الفنية المقبلة ، مؤكدًا أن والده الراحل أحمد زكي أدى دور "ملاكم" في ثلاثة أفلام وهي "كابوريا" و "البطل" و "النمر الأسود" لكن كل دور فيهم كان مختلفا عن الآخر.

لكن القدر لم يمهمل هيثم أحمد زكي لكي يحقق أمنيته ، ولحق بوالديه الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد عن عمر 35 سنة.

