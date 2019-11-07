تراند اليوم : تعليق ناري من "ريم البارودي" عن أزمة طليقها أحمد سعد مع سمية الخشاب...

خرجت الفنانة ريم البارودي عن صمتها وعلقت على الخلافات التي تجددت بين طليقها الفنان أحمد سعد و زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب بعد حصوله على حكم بحبسها ثلاث سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وقالت "ريم" في تصريحات تلفزيونية: "ليس عندي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى حساب بـ(انستجرام) بالتالي ليس عندي تفاصيل حول ما حدث بينهما (سمية الخشاب وأحمد سعد)".

وتابعت: "والله ما أعرف .. الموضوع منتهي بالنسبة لي من سنتين".

واستدركت: "البعض يسألني ما إذا كنت سعيدة بطلاق سمية الخشاب وأحمد سعد وأقول لهم (اللهم لا شماتة وبالتأكيد لست سعيد .. لا أشعر بالسعادة أو الحزن .. الأمر انتهى لي منذ سنتين".

