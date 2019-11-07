“السدحان” ينفي شائعات اعتزاله.. ويُؤكد: “في جعبتي الكثير” -فيديو

أكد الفنان عبدالله السدحان أنه لم يعتزل العمل الفني، نافياً ما أشيع عن هذا الأمر، وأنه تلاحقه إشاعات غير صحيحة بشكل دائم.

وأوضح السدحان على حسابه في تويتر أنه إذا سافر لاحقته أنباء عن وفاته، وإذا نام، انتشرت إشاعة عن خبر اعتزاله، دون أن يدري، مشيراً إلى أن الفنان لا يعتزل إلا لسبب صحي، وبالنسبة له فهو بخير، وفي جعبته الكثير والجديد. ونشر السدحان مقطعاً من لقاء تليفزيوني سابق، كان قد أوضح فيه أن الناس تتحدث دائماً بسبب وبدون سبب عنه وعن غيره، ويمكن لخبر بسيط عنه أن يصل لـ “الترند”.