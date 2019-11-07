شاهد: ردود مفاجئة لـ حلا شيحة على أسئلة شخصية.. هذا ما قالته عن زواجها مرة أخرى

ردت الفنانة حلا شيحة بصراحة على عدة أسئلة شخصية منها هل تخطط للزواج مرة ثانية، وأكثر شائعة أغضبتها منذ رجوعها إلى الوسط الفني.

قالت حلا شيحة أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى في الوقت الحالي، قائلة: “دلوقتي صعب أوي، أنا مركزة في شغلي وولادي”.

وعن أكثر شائعة أغضبتها، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، مسألة زواجها سراً من الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن هذه الشائعة لم تغضبها حقيقة بل ظلت تضحك عليها.

كما أشارت حلا شيحة أنها تفضل الستايل الكاجوال، وعادة ما تحب أن تضيف لمسات منه حتى لو الإطلالة كلاسيكية، وعن الهواية التي لا يعرف عنها أحد قالت أنها تحب تصميم الأزياء وتصمم أشياء خاصة بها بالفعل.

كما تطرقت حلا شيحة إلى حديثها عن الطهي، لتقوم أنها تجيد طهي الجمبري بالصوص، حيث أن لها طريقة خاصة تجعلها تعد طبق شهي منه بصوص حلو المذاق.

من جهة أخرى، أشعلت حلا شيحة انستقرام بعد نشرها فيديو راقص لها بالشورت، مع كتابة تعليق تكشف من خلاله نصيحتها لمتابعيها بضرورة محاربة الخوف والقلق والشك بعدم التفكير في الغد والاستمتاع باليوم.