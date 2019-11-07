دانة الطويرش تُهين متابعًا وصفها بالتحوّل لرجل بعد الولادة

وجّهت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، هجومًا حادًا، صاحبته ألفاظ خارجة، إلى أحد متابعيها على “إنستغرام”، لتطاوله بالكلام عليها، في تعليقه على إحدى صورها، قائلًا: “ما شاء الله .. حتى يا دافع البلى حريمنا بعد الولادة تقلب رجال”، الأمر الذي جعل “دانة” تخرج عن شعورها في الرد عليه، ثم تتدارك الموقف وتحذف التعليق، لكن جمهور السوشال ميديا تداولوا التعليق قبل حذفه.

وقالت دانة للمتابع: “والله يا بوسيف.. تتوقع ليش يقلبون رجال بعد الولادة ؟.. لأنه عينك لحريمك وسخة ودونية .. ولأنك إنسان قليل أدب ومش محترم .. ولا أنت متوقع أنا استانس من تعليقك واصفق؟.. عندك الولادة أمر سهل وطبيعي؟.. عندك نفسية المرأة بهالمشوار أمرها بسيط وعادي؟”.

وأضافت: “أنت إنسان فكرك محدود وسخيف وسطحي .. وأتمنى أنكم تختفون من الكرة الأرضية لأنه ما حد خرب ثقة بعض الحريم بنفسهم إلا أمثالكم .. ولا المرأة تستاهل أنها تعيش بوضع أحسن من شخص أفضل منك بآلاف المرات .. يا عمر الشريف يا ليوناردو دي كابريو يا توم كروز”

كما سخرت الفاشينيستا الكويتية من منتقدي زيادة وزنها بعد الولادة، والتي تطالبها باتّباع نظام غذائي صارم لتستعيد رشاقتها، مؤكدة أنها ليست مضطرة لتجويع نفسها حتى الموت بهدف خسارة الوزن سريعًا.



وأعلنت الفاشينيستا الكويتية أنها ترتدي كورسيه لضبط الجسم خلال ظهورها العلني في الفعاليات المختلفة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من استعادة وزنها المثالي أو المواظبة على ممارسة الرياضة، أو اتّباع نظام رجيم معين لضيق الوقت؛ إذ إنها عادت لعملها بعد أسبوع واحد فقط من الولادة.

ووضعت الفاشينيستا الكويتية مولودتها الأولى، في الـ 27 من أغسطس الماضي، موضحة أنها أطلقت عليها اسم “ديم”.

وانطلقت شائعات خلال الأسابيع الماضية حول انفصال دانة الطويرش عن زوجها، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير دون أن تذكر اسمها، وفسرها الجمهور بأنها تلمّح على “دانة”، إلا أنها قطعت الطريق حول انتشار تلك الشائعة، بنشرها صورة مع زوجها.