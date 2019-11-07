اليوم.. تشييع جنازة هيثم أحمد زكى من مسجد مصطفى محمود

أعلن الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، موعد صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

وقال أشرف زكى، إنه تقرر إقامة صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ويشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.

كانت النيابة العامة أمرت بنقل جثمان الفنان الراحل

إلى مشرحة زينهم، لاستخراج تصاريح الدفن.

وقال الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النيابة العامة أمرت بنقل جثمان الفنان الراحل

هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم؛ لاستخراج تصاريح الدفن.

وأوضح زكى، أن النيابة أكدت أن الوفاة طبيعة ولا وجود لأى شبهة جنائية، نافيًا ما جرى تداوله بشأن تشريح الجثمان، قائلًا: «يُكتفى بأخذ عينة فقط».

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يذكر أن النيابة العامة أجرت معاينة لجثمان الفنان هيثم أحمد زكى، وكشف التقرير الطبى الأولى أن الوفاة

بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وتوفيَّ الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

ونشر العديد من الفنانين نبأ وفاة الفنان هيثم أحمد زكى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ناعين الفنان الراحل.

وبدأ هيثم أحمد زكى مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم «حليم» بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى.

وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل «علامة استفهام» فى رمضان 2019، والذى يعد آخر أعماله.