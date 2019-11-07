خاص الفن- صبري فواز يقابل هيفا وهبي في مسلسل "أسود فاتح"خاص الفن- نادين لبكي وزيرة الثقافة وفيليب...

ميرنا وليد - بيروت - تعاقد الممثل المصري ​صبري فواز​ على المشاركة في بطولة مسلسل "أسود فاتح" للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يعد فواز من أول الممثلين الذين ينضموا إلى أسرة العمل بشكل رسمي فيما تجري الشركة المنتجة الترشيحات وانهاء التعاقدات مع باقي الأبطال.

مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح في أول تعاون مع هيفا وهبي وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ويتم التصوير في عدة بلدان من بينهم مصر ولبنان.

وكان آخر أعمال صبري فواز مسلسل "قيد عائلي" الذي تم عرضه مؤخراً على قناة dmc، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز.

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