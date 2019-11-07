خاص الفن- نادين لبكي وزيرة الثقافة وفيليب زيادة وزير الطاقة في لبنان؟!

ميرنا وليد - بيروت - تردد من مصادر خاصة لموقع الفن بعض الاسماء المرشحة للحكومة اللبنانية المقبلة المتوقع ان تضم اسماء من ذوي الاختصاص اي حكومة تكنوقراط مستقلة ، واللافت بعض الاسماء التي اشتهرت باختصاصها حتى من داخل الوسط الفني وتقول تلك المصادر ان هذه الاسماء هي اكثرها رغبة من الناس الثائرين بوجودها بالسلطة.

وبحسب تلك المصادر ستكون ​نادين لبكي​: وزيرة الثقافة. "ممثلة، مخرجة وكاتبة سيناريو لبنانية. حائزة على العديد من الجوائز والترشيحات العالمية".

​فيليب زيادة​: وزير الطاقة . "رائد في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وحائز على جوائز تقديرية عدة عالميا لانجازاته. هو داعما للطاقة الشبابية في الجامعات اللبنانية كافة".

ومن بين الاسماء التي وردت ايضا: ​علي جابر​: وزير الاعلام. "شغل العديد من المناصب الإدراية في قنواتٍ وشبكاتٍ إعلامية شهيرة. هو الآن مدير مجموعة MBC التلفزيونية".

طبعا تبقى تلك الاسماء مرشحة من قبل النشطاء ولكن لا شيء رسمي حتى اليوم.

وعلى صعيد متصل كانت قد شاركت نادين لبكي بعدد من المظاهرات بلبنان وهي من ابرز الاسماء المؤثرة بالثورة ضد الفساد. اما فيليب زيادة فكان قد تم تداول اسمه بكثرة بالفترة الماضية بعد تأكيد عدد كبير من الناس على علاقة الحب التي تجمه بالفنانة اللبنانية يارا.