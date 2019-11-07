خاص بالصور - عامر زيان يستعد لاطلاق جديده مع عمر صباغ

ميرنا وليد - بيروت - دخل الفنان اللبناني ​عامر زيان​ ستوديو الموزع الموسيقي عمر صباغ للتحضير للاغنية الجديدة التي سيطرحها في فترة رأس السنة المقبلة حسب ما اكد في حديث لموقع الفن.

وسيتواجد عامر بحفلات عدة بين عيد الميلاد ورأس السنة بين لبنان وسوريا والاردن.

وكان قد إعتبر عامر زيان​ في حديث خاص مع موقع "الفن"، أن التظاهرات التي يشهدها لبنان أعطت للعالم صورة حضارية عن الشعب اللبناني، الذي إعتصم بسلم وإتحاد.

وتابع زيان: "أتمنى أن نحصل على الإستقرار على كل الأصعدة، فنحن شعب يحب الحياة والفرح، ونخلق من كل ما يدور من حولنا فرح وفن وحب للحياة".