مهرجان كتارا الأوروبي للجاز يصدح بالنغمات العالمية في الدوحة

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة تجمع العاصمة القطرية الدوحة محبي موسيقى الجاز على اختلاف جنسياتهم ضمن أجواء موسيقية رائعة امتلأت بها أرجاء الحي الثقافي كتارا، وذلك في أولى أمسيات النسخة السادسة من ​مهرجان كتارا​ الأوروبي للجاز 2019 الذي يستمر من 4 ولغاية 9 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وبمشاركة فرق عالمية عريقة من 13 دولة أوروبية مختلفة.

بالتعاون مع سفارات 13 دولة أوروبية لدى قطر هي: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، النمسا، البرتغال، هنغاريا، اليونان، بلغاريا، بولندا، رومانيا، بلجيكا، وسويسرا، إنطلقت فعاليات النسخة السادسة من المهرجان عند الساعة 6:30 مساء، في الواجهة البحرية لكتارا بحفلين لممثلي دولتي النمسا وبلغاريا. وفي هذه المناسبة، تحدث المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا د.خالد السليطي قائلاً إن مهرجان كتارا الأوروبي للجاز بات تظاهرة عالمية كبيرة تستقطب نخبة من أمهر العازفين والملحنين في موسيقى الجاز في العالم، وأكد تحوّله إلى عنوان عريض خطته كتارا في مسيرة الانفتاح على الثقافات ومدّ جسور التواصل بين الشعوب، وذلك من خلال الثقافة والفن والابداع.

وأشار السليطي إلى أن الموسيقى تُعتبر أحد أجمل ألوان التعبير الإنساني، وأقوى الجسور التي تسهم إسهاماً فعَّالاً في التواصل الحضاري والتبادل الثقافي، وتوثّق التعاون والتقارب بين مختلف شعوب العالم. وتحدث في الحفل أيضاً كل من سفير النمسا لدى قطر د.ويلي كيمبل، والسفير البلغاري ميتين حسين كازاك، اللذين أعربا عن سعادتهما بهذا التعاون مع كتارا والذي يثمر سنوياً فعاليات مميزة تزيد من ترابط الشعوب ببعضها، كما أشادا بالتنظيم الرائع للمهرجان والذي يتيح الفرصة لعشاق موسيقى الجاز للاستمتاع بالأجواء الموسيقية الرائعة.

بدأ الحفل الموسيقي مع فرقة بانونيكا من النمسا والمؤلفة من ثلاثة عازفين يتمتعون بشهرة واسعة ومقدرة فنية عالية، فحصدت إعجاب الجمهور المتواجد في المكان بكثرة والذي استمتع بالأداء الرائع والعزف الموسيقي الساحر. وانسالت موسيقى فرقة بانونيكا بسلاسة معبّرة عن الروح العصرية والابتكار ممزوجة مع الموسيقى التقليدية، وخلقت نوعاً من التبادل الإبداعي للمفاهيم والمقاربات الموسيقية.

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أما العرض الثاني، فقدّمه الموسيقي والفنان البلغاري المبدع فاسيل بتروف الذي يعتبر أحد أبرز الفنانين المعاصرين في بلغاريا، والحاصل على مجموعة من الجوائز بسبب تسجيلاته الناجحة من الأغاني الشعبية بمعايير موسيقى الجاز وعروضه الفنية الجذابة. وقد أمتع بتروف الحضور بباقة من أعماله الموسيقية والمعزوفات الشهيرة الساحرة التي طغت على أجواء المكان.

ومن المفترض أن تشهد الأيام المقبلة عدداً من العروض الموسيقية للفرق المشاركة، على أن يختتم المهرجان فعالياته يوم السبت المقبل.