موجز الفن: هذا مصير بسمة وهبة ورانيا يوسف .. وعلي جابر ونادين لبكي وزيران في الحكومة اللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - هذا مصير بسمة وهبة ورانيا يوسف وعلي جابر ونادين لبكي وزيران في الحكومة اللبنانية موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- نادين لبكي وزيرة الثقافة وفيليب زيادة وزير الطاقة في لبنان؟ https://www.elfann.com/news/show/1255765/ جديد دعوى خالد يوسف بحق بسمة وهبة ورانيا يوسف بتهمة التشهير https://www.elfann.com/news/show/1255699/ تأييد حكم حبس أحمد عبدالله لصالح طليقته سارة نخلة https://www.elfann.com/news/show/1255693/ لهذا السبب حُذف كليب "إنساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد https://www.elfann.com/news/show/1255722/ خاص الفن- السبب الحقيقي وراء انسحاب محمد سعد من مسرحية أحمد عز https://www.elfann.com/news/show/1255733/ سلمى حايك تعايد والدها وتشكره على "جيناتها اللبنانية" https://www.elfann.com/news/show/1255767/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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