هبة مجدي تتألق بالعباءة في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة أثناء تواجدها في السعودية لعرض مسرحية «الملك لير».

هبة شاركت جمهورها في عدد من الصور لها، من خلال حسابها على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور وهي ترتدي عباءة مختلطة الألوان، بينما اختارت لها تسريحة بسيطة، وماكياج ناعم.

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صور الفنانة الشابة حازت على عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أحب طلتها، وتغزل في شكلها بالعباءة.

يذكر أن مسرحية «الملك لير» يشارك في بطولتها مع النجم الكبير يحيى الفخرانى نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدى كامل وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وإخراج تامر كرم و ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

هبة مجدي تعود إلى القاهرة بعد ذلك لاستئناف تصوير مساهدها في مسلسل «الأخ الكبير»، مع الفنان محمد رجب.

الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، مع الفنان أحمد السقا، ومي عمر.