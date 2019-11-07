شكرا لقرائتكم خبر عن "وكأنه اشتاق لأبيه فلحق به".. عمرو عرفة يروى معاناة هيثم احمد زكي منذ الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى جموع الوسط الفنى، الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، حيث انهالت الكلمات المؤثرة من الفنانين على وفاة الفنان الشاب الذى عاش وحدياً عقب وفاة والده العبقرى أحمد زكي ، وكأنه اشتاق لابيه فلحق به الأبرز.

وروى المخرج عمرو عرفة قصة معاناة هيثم أحمد زكى منذ الصغر، وكتب على صفحته الشخصية عبر موقع التدوينات "تويتر" قائلاً: والدته اتوفت وهو عنده 6 سنوات.. جده وجدته اتكفلوا بتربيته ورحلوا واحدا ورا التانى وهو عنده 14 سنة.. خاله هشام فؤاد اتكفل بتربيته واتوفى وهو عنده 16 سنة.. أبوه اتكفل بيه واتوفى وهو عنده 21 سنة.. حبيبى يا هيثم يارب تكونوا سوا مع بعض فى جنة الخلد.

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وتوفى فجر اليوم الخميس الفنان هيثم احمد زكي داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.