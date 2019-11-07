شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان هيثم احمد زكى من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية .

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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